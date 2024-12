5 canciones de Navidad para amenizar la cena

Foto: GettyImages

La celebración de Navidad es mundialmente reconocida y en México no es la excepción, a pesar de estar vinculada con un tema religioso, la gran mayoría de los mexicanos la llevan a cabo con comida y música, por lo que en esta ocasión en Unotv.com te compartimos una lista de 5 canciones que no deben faltar en estas fiestas o en la cena de esta noche.

Tanto en casa como en los establecimientos comerciales podemos escuchar las tonadas navideñas de la época que ya se han vuelto un clásico en muchos casos.

Algunas versiones mexicanas y otras extranjeras se han conjuntado en nuestro país, esperamos que te guste la selección y que agregues las que consideren hagan falta.

White Christmas o Blanca Navidad

Esta canción se considera fue traducida del inglés al español de la original escrita por Irving Berlin “White Christmas”.

Se volvió uno de los villancicos más socorridos de las épocas recientes, ganándose un lugar en el libro de los Guinness Récords como el sencillo más vendido en la versión cantada por Bing Crosby, alcanzó una venta mayor a los 50 millones de copias.

Con el paso de los años fue adaptada a diferentes idiomas y estuvo en las listas de los charts musicales del mundo.

En México hay versiones cantadas por leyendas de la música como Daniela Romo, Luis Miguel, Natalia Jiménez o incluso por varios cantantes en conjunto en especiales de Navidad.

All I Want For Christmas Is You

La leyenda en internet dice que cada diciembre Mariah Carey despierta de un letargo en congelación y muestra un nuevo video de “All I Want For Christmas Is You”.

¿A qué viene esta idea? Se debe a que es una de las canciones más socorridas para la celebración de Navidad en la actualidad, no puedes ir por un centro comercial en México o Estados Unidos en las fiestas decembrinas sin escuchar en algún momento esta canción.

La realidad es que data de 1994 este material discográfico, pero ha sido tan bien aceptado y ha generado tanto gusto entre la población que Mariah Carey ha sacado múltiples versiones en diferentes años y ha sido interpretada por diferentes cantantes como Ariana Grande, Shania Twain, Michael Bublé o hasta My Chemical Romance.

Es considerado uno de los 20 sencillos digitales con más éxito del siglo XX y para muchos es parte de los villancicos obligados en la actualidad.

Los peces en el río

Ha sido complicado rastrear los orígenes de esta canción, por lo que no se sabe a ciencia cierta dónde surgió o quién es el autor, sin embargo, durante las últimas dos décadas del siglo XX fue cuando se popularizó más.

Cuenta como los “peces en río beben por ver a dios nacido” y como la Virgen María cuidaba de Jesús cuando era pequeño.

Es considerada una de las rolas villancicos navideños que para muchos tiene orígenes españoles y que retomó fuerzas al ser cantada por la agrupación “Pandora”.

Last Christmas, Wham!

Es otra canción de Navidad que no puede faltar en los centros comerciales y que se hizo famosa por la agrupación Wham! En diciembre de 1984.

Principalmente reconocida por haber sido escrita y cantada por uno de los galanes de la época, el artista George Michael.

Esta tonada navideña se volvió muy popular en todo el mundo, sobre todo en los países de habla inglesa, aunque poco a poco se fue ganando el cariño de la gente de Latinoamérica.

Ven a mi casa esta Navidad

Para todos aquellos que tuvieron su tornamesa o tocadiscos, les sonará una tonadilla de esta canción que se volvió muy familiar y de unión en las Navidades.

Algunos mencionan que apareció en los discos de acetato de 45 revoluciones a finales de los años 60, escrita e interpretada por el famoso argentino Luis Aguilé.

Este español de corazón, plasmó en sus letras un mensaje de unión entre los seres queridos y un llamado al perdón.

Incluso se llegó a mencionar que en una entrevista con un diario español expresó que era de uno de los materiales favoritos del cantautor.

Y no era para menos, pues fue una de las canciones de Navidad de habla hispana más escuchadas cada diciembre y que llegó a ser interpretada por grandes de la música como Plácido Domingo, Raphael, Mijares, Christian Castro, entre otros.