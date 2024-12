¿Quién es la escritora mexicana que está entre las 100 mujeres más influyentes de la BBC 2024?

Cristina Rivera Garza. | Foto: AFP.

Cristina Rivera Garza es la escritora mexicana que la BBC de Londres reconoció como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de 2024 y una de las dos mexicanas que conforman la lista, así lo dio a conocer la cadena londinense este martes en su sitio de internet.

Rivera Garza es autora del libro “El verano invencible de Liliana”. En él, la escritora aborda el tema del feminicidio a través de la historia de su hermana, quien fue víctima de este delito que, hasta octubre de este año, había cobrado la vida de 56 mujeres en México, según datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Por su obra, Cristina se hizo acreedora al Premio Pulitzer en 2024.

Pero, ¿quién es Cristina Rivera Garza?

Cristina Rivera Garza es originaria de Matamoros, Tamaulipas. Nació en 1964 y es una de las figuras más importantes del medio literario en México y también una de las autoras más reconocidas fuera del país.

Rivera Garza estudió Sociología en la FES Acatlán de la UNAM, la maestría y el doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad de Houston. Ha sido profesora en la UNAM, la UAEM, la San Diego State University, la Universidad DePauw en Indiana y el ITESM, campus Toluca.

El investigador y profesor en literatura mexicana y latinoamericana Ignacio M. Sánchez Prado considera que Rivera Garza es uno de los ejemplos más originales de la literatura mexicana contemporánea.

Mexicana gana el Premio Pulitzer en 2024

El 6 de mayo de este año, la Universidad de Columbia anunció que uno de los Premios Pulitzer se le otorgaba a Rivera Garza por su novela “El invencible verano de Liliana” en la categoría “Memorias o Autobiografías”. Es la primera ocasión en que una escritora o escritor mexicano recibe el Pulitzer en literatura.

¿De qué trata “El invencible verano de Liliana”?

“El invencible verano de Liliana” es la historia de Liliana Rivera Garza, hermana de Cristina, quien el 16 de julio de 1990 fue víctima de feminicidio.

“Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva: en lo más profundo del invierno había descubierto que en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, había un invencible verano. Lo dejaría atrás. Empezaría una nueva vida. Haría una maestría y después un doctorado; viajaría a Londres. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él”, escribe Rivera Garza.

“El invencible verano de Liliana” fue publicado en 2021 en México, ese mismo año el libro recibió el Premio Xavier Villaurrutia. La edición en inglés apareció en febrero de 2023 con el título “Liliana’s Invincible Summer”, y de inmediato fue finalista del National Book Award, indicó la UNAM.

Desde su lanzamiento, la crítica estadounidense en The New York Times, The Washington Post y The Economist lo consideró entre los mejores títulos.