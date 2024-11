Sotheby’s subastará la banana adherida a la pared. Foto: Reuters

La casa de subastas Sotheby’s ofreció un adelanto de su subasta de otoño en Nueva York y captó la atención de muchos con una pieza fuera de lo común: un plátano adherido a la pared con cinta adhesiva, que podría alcanzar hasta 1.5 millones de dólares.

La obra conceptual, titulada “Comedian” y creada por el artista Maurizio Cattelan, se hizo viral en 2019 durante su debut en Art Basel Miami y desde entonces ha generado debates sobre el valor y la naturaleza del arte.

La casa de subastas estima que “Comedian” se venderá por un precio entre un millón y 1.5 millones de dólares cuando salga a subasta el próximo 20 de noviembre.

Según Lucius Elliott, jefe de las subastas “Contemporary and The Now Evening” en Sotheby’s, la obra “tiene un atractivo universal y un nivel de reconocimiento que esperamos tenga un gran impacto en la subasta”.

Además de “Comedian”, las subastas de otoño de Sotheby’s incluirán obras de artistas contemporáneos, modernos e impresionistas, entre los que destaca la escultura de Leonora Carrington, “Le Grade Dame” (The Cat Woman), de 1951.

Con una altura cercana a los ocho pies, esta pieza explora temas de poder femenino, mitología y simbolismo espiritual, y se espera que alcance entre 5 y 7 millones, lo que la convierte en una de las obras más valiosas de Carrington jamás subastadas, según Julian Dawes, jefe de arte impresionista y moderno en Sotheby’s.

Entre las piezas destacadas, se encuentra también “Buste de femme” de Pablo Picasso, una pintura de su pareja y artista Françoise Gilot, que será subastada por primera vez. Otros lotes incluyen “Nympheas” de Claude Monet, con un valor estimado de 60 millones, y “La Statuaire” de Picasso, estimada en 30 millones.

Ambas obras provienen de la colección de Sydell Miller, a quien Dawes describe como “una de las grandes coleccionistas del siglo XX, y sin duda la mayor coleccionista femenina de las últimas cuatro o cinco décadas”.

El evento también contará con obras de renombrados artistas como Keith Haring, Paul Signac, Henri Matisse y Ed Ruscha, entre otros.