¡A lo grande! Cruz Azul debuta con remontada dramática ante San Luis

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Cruz Azul remontó en el cierre del partido | Imago 7

El conjunto de Cruz Azul concretó una noche de locos en el Estadio Libertad Financiera, al remontar una desventaja de dos goles y llevarse la victoria 2-3 ante Atlético de San Luis, quienes no pudieron aguantar la ventaja y arrancaron con el pie izquierdo el ciclo con Diego Mejía al mando, en duelo correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2026.

Los potosinos se reencontraron con su gente tras más de dos meses de ausencia y le hicieron los honores con pasillo incluido al vigente campeón, a quienes no pareció pesarles el receso vacacional y poco a poco se fueron asentando en cancha ajena.

La primer advertencia de gol llegó a cargo de la visita, cuando el extremo, Rodolfo Rotondi, aprovechó un contragolpe y quedó pleno ante el arquero, Andrés Sánchez, quién con categoría contuvo el zurdazo por parte del argentino para mantener su meta a salvo.

Cerca del final de la primera parte, los locales se salvaron una vez más luego de que el mismo Rotondi no capitalizara la oportunidad y a pesar de quedar mano a mano ante el portero rival se perdería el tanto al estrellar la redonda en el metal.

Ya para la segunda mitad, los goles se destaparon y fue el ‘Atleti’ quienes madrugaron a los de La Noria y en menos de diez minutos consiguieron ponerse en ventaja por partida doble ante la algarabía de la hinchada.

En primera instancia, el dorsal 10, Sebastien Salles-Lamonge, dio cátedra de su calidad y cazó un balón el aire para con una volea de izquierda, colocar la de gajos lejos del alcance del portero, Kevin Mier, quién nada pudo hacer ante la potencia del disparo del mediocampista francés.

Cuatro minutos más tarde, los rojiblancos aumentaron el marcador en los pies del atacante, Rafael Llorente, quién se estrenó en el futbol mexicano al aprovechar un gran pase filtrado y ya mano a mano ante Mier definir pegado al poste.

Cuando el panorama lucía gris para los cementeros, una polémica decisión arbitral los puso de nuevo en el partido, luego de que el silbante, Adonaí Escobedo, otorgará una pena máxima luego de una revisión en el VAR tras un contacto de Sebastien Salles-Lamonge sobre José Paradela.

Ya desde los once pasos, el delantero celeste, Gabriel Fernández, hizo efectivo el cobro al disparar con fuerza y al centro para dejar sin opción de reacción a Andrés Sánchez.

Conforme los minutos pasaban, los celestes empujaron con todo por el tanto del empate y el esfuerzo rindió frutos en la fecha final gracias al mediocampista, Jeremy Márquez, quién resolvió de gran manera al recibir sin marca en el área chica y de media vuelta devolver la alegría al banquillo visitante.

Para la recta final del encuentro, la máquina sacó la casta de campeón y terminó por llevarse los tres puntos de patio ajeno nuevamente en los pies del mediocampista, Jeremy Márquez, quién se puso el traje de héroe y con un derechazo desde los linderos del área concentró una noche redonda para los capitalinos.

De cara a la jornada 2, el conjunto de Cruz Azul debutará como local en el torneo cuando reciban a Puebla en el Estadio Banorte; por su parte, Atlético de San Luis buscarán sus primeros puntos del semestre cuando viajen al ‘Volcán’ y se midan ante Tigres de la UANL.

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