¿A qué hora será la inauguración del Mundial 2026 en México? Todo sobre la ceremonia

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El evento se realizará en el Estadio Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | FIFA

Los fans que asistan al partido entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio tendrán que llegar temprano ya que, además del encuentro, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

El evento, que se realizará en el Estadio Ciudad de México, será el primero de tres ceremonias, una en Los Ángeles, en Estados Unidos y otra en la ciudad de Toronto, en Canadá, el viernes 12 de junio.

¿A qué hora será la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México?

Como informó la FIFA, la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México comenzará en punto de las 11:30 de la mañana.

Sin embargo, se dio a conocer que el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas a las 9:00 de la mañana, mientras que se espera que a las 11:00 am todos los asistentes estén en sus lugares.

9:00 horas | Abren puertas del Estadio

11:00 horas | Todos sentados

11:30 horas | Inicia la ceremonia de inauguración

12:05 horas | Termina la ceremonia de inauguración

12:10 horas | Inicia el calentamiento de equipos

13:00 horas | Arranca el partido México vs Sudáfrica

En el evento se prevé la participación de artistas como:

El show musical de la ceremonia de inauguración Mundial Foto: GobCDMX

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Maná

Tyla

La Ceremonia de Inauguración terminará a las 12:05 pm y se espera que cinco minutos después los equipos comiencen a calentar, todo listo para el arranque del México vs. Sudáfrica a las 13:00 horas.

¿Cómo llegar al estadio para la ceremonia y el partido inaugural?

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) implementará el programa Park & Ride como parte de su estrategia de movilidad para facilitar el traslado de aficionados.

El esquema contempla rutas especiales de transporte mediante unidades de RTP y trolebuses que saldrán de cinco puntos ubicados en distintos accesos de la capital.

Los interesados deberán acudir hasta alguno de los puntos de salida hacia el estadio, donde podrán dejar sus vehículos en alguno de los estacionamientos autorizados y así, utilizar las rutas del Park & Ride.

Habrá salidas cada 15 minutos y estará disponible desde las 7:00 de la mañana, además de que tendrá un costo de 500 pesos por ida y vuelta.

¿Cuáles son los puntos de salida?

Auditorio Nacional: en Calzada Reforma Nacional s/n y esquina Avenida Paseo de la Reforma y llegará hasta CETRAM Huipulco.

Parque Ecológico de Xochimilco: en Canal de Garay, Anillo Periférico 1, también con destino en CETRAM Huipulco.

Six Flags: desde el estacionamiento del parque de diversiones, ubicado sobre la carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 1.5, en Jardines del Ajusco, que también arribará hasta CETRAM Huipulco.

Santa Fe: que partirá desde el centro comercial, en Juan Salvador Agraz 3000, en Lomas de Santa Fe, y su destino también será CETRAM Huipulco.

Plaza Carso: desde Lazo Zurich 245, en la colonia Granada, como se trata de servicio de trolebús, esta ruta llegará hasta Santa Úrsula/Santo Tomás.

Cabe recordar que el 11 de junio no habrá clases en la educación pública básica y media superior.

El partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica comenzará a las 13:00 horas del 11 de junio.

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