¡Adiós a la Garra Charrúa! España hace el trabajo y Uruguay queda eliminado del Mundial

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Uruguay queda eliminado del Mundial | Reuters

La Perla Tapatía fue testigo de una de las decepciones del torneo, luego de Uruguay quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026 tras perder 1-0 ante España en el Estadio Guadalajara, donde el cuadro de Marcelo Bielsa se despidió de la afición tras no ganar un solo compromiso en el certamen.

En los primeros minutos del partido, la tensión de ambos conjuntos se mostró en el terreno de juego, ya que ambos buscaron hacerse con la posesión de la pelota, pero sin animarse a lanzarse al ataque. Sin embargo, fueron los españoles quienes levantaron la mano para tener algunas acciones de peligro.

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