Agenda completa del Mundial para este lunes 15 de junio: horarios para ver a España, Bélgica y más

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Los partidos del Mundial para este lunes 15 de junio | Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 ya tiene favoritos tras los primeros partidos disputados y, este 15 de junio, continúan las contiendas para que las selecciones puedan alcanzar su pase a los dieciseisavos de final, con la participación de potencias representativas como España, Bélgica y Uruguay. Las actividades de este lunes contemplan nuevamente cuatro partidos que arrancarán a partir de las 10:00 horas.

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Todos los partidos del Mundial de este lunes 15 de junio

Los encuentros de este lunes corresponden a los primeros partidos de los grupos G y H.

España vs Islas de Cabo Verde

Bélgica vs Egipto

Arabia Saudita vs Uruguay

Irán vs Nueva Zelanda

En esta ocasión, todos los partidos se disputarán en Estados Unidos, sin encuentros programados para este 15 de junio en México y Canadá.

Hora y lugar de los partidos del Mundial este lunes 15 de junio

España vs Islas de Cabo Verde

La Furia Roja es una de las grandes favoritas en el Mundial 2026 por su historia y estilo de juego. Sin embargo, cabe recordar que en Qatar 2022 fue eliminada por Marruecos en los octavos de final, por lo que se espera que muestre una mejor versión desde el arranque de esta edición mundialista.

Las Islas de Cabo Verde tendrán su debut en el Mundial 2026. Los llamados “Tiburones Azules” consiguieron su clasificación al torneo tras imponerse a Camerún y Angola, siendo el primero uno de los equipos más fuertes del continente africano en materia futbolística.

Fecha y hora de España vs Islas de Cabo Verde ¿Cuándo? Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 ¿A qué hora? 10:00 horas

10:00 horas ¿En dónde? Estadio Atlanta

Bélgica vs Egipto

Los “Diablos Rojos” han disputado 51 partidos mundialistas y suman 21 victorias, lo que los convierte en una de las selecciones más efectivas entre los contendientes.

Además, lograron el tercer lugar en Rusia 2018 y el cuarto puesto en México 1986; sin embargo, no consiguieron superar la fase de grupos en Qatar 2022.

Por su parte, Egipto, pese a haber clasificado en siete ocasiones a un Mundial, no ha conseguido una sola victoria ni ha logrado avanzar más allá de la fase de grupos.

Fecha y hora de Bélgica vs Egipto ¿Cuándo? Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio de Seattle

Arabia Saudita vs Uruguay

Los “Halcones Verdes” consiguieron su primera clasificación mundialista en Estados Unidos 1994, edición en la que incluso alcanzaron los octavos de final.

La sorpresa más reciente de esta selección ocurrió en Qatar 2022, cuando, pese a quedar eliminada en la fase de grupos, logró derrotar 2-1 a la entonces campeona Argentina.

Fecha y hora de Arabia Saudita vs Uruguay ¿Cuándo? Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 ¿A qué hora? 16:00 horas

16:00 horas ¿En dónde? Estadio Miami

Irán vs Nueva Zelanda

La selección de Irán ha estado presente en al menos siete ediciones mundialistas; sin embargo, no ha tenido un balance favorable al registrar apenas tres victorias, 11 derrotas y cuatro empates.

Por su parte, Nueva Zelanda solo ha participado en tres mundiales, aunque en Sudáfrica 2010 sorprendió al mantenerse invicta durante la fase de grupos.

Fecha y hora de Irán vs Nueva Zelanda ¿Cuándo? Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Los Angeles

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