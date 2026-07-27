Alí Ávila firma la remontada de Querétaro ante Pachuca con doblete agónico

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El delantero sinaloense marcó el doblete para Gallos | Imago7

Pachuca dejó escapar la victoria en el Estadio Hidalgo y terminó perdiendo 2-1 ante Querétaro, en el cierre de la jornada 2 del Apertura 2026. Los Tuzos tomaron ventaja apenas al minuto 3 con un gol de Salomón Rondón y dominaron buena parte del primer tiempo, pero no lograron ampliar la diferencia, lo que permitió la reacción de los Gallos.

Querétaro encontró el empate por conducto de Alí Ávila al minuto 58 y, cuando el encuentro parecía encaminado al reparto de puntos, el mismo delantero apareció en el tiempo agregado para firmar el 2-1 definitivo. Con el doblete de Ávila, los Gallos sumaron sus primeros tres puntos del torneo y rompieron la racha positiva con la que Pachuca había iniciado el campeonato. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM