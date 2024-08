Alysha Newman, ella es la atleta olímpica y modelo de OnlyFans que ganó medalla en Paris 2024

Alysha Newman en Paris 2024. | Foto: AFP.

Alysha Newman es la atleta canadiense que además de destacar en la disciplina de salto con pértiga, también es modelo de la plataforma de contenido para adultos Only Fans, lo cual le ha traído como consecuencia prejuicios y críticas que acalló cuando este miércoles ganó la medalla de bronce.

Y es que, con un salto de 4.85m, Newman logró no sólo la tercera mejor marca en el salto con garrocha femenino de Paris 2024. Sino también marcar su propio récord personal. Por su parte, Nina Kennedy se confirmó como la nueva estrella del salto con garrocha femenino, donde se coronó con el oro, y la estadounidense Katie Moon con la plata.

Alysha Newman ganadora en Paris 2024 y popular en Only Fans

La popularidad de Alysha Newman no sólo se debe a su papel como atleta de alto rendimiento, sino a que también tiene una cuenta en Only Fans donde posee alrededor de 65 mil seguidores.

De acuerdo con la atleta, Only Fans es una de sus fuentes de ingresos, ya que según dijo al diario alemán Bild, “gano dinero con lo que publico. Hay que registrarse para descubrirlo. Me da confianza y me siento cómoda con ello”.

Según la publicación, dentro del contenido que publica la atleta olímpica, están consejos de nutrición, sus entrenamientos y otros tips de bienestar. Así como también imágenes con poca ropa.

A pesar de que la canadiense ha estado sujeta a críticas por tener una cuenta de Only Fans, ella asegura que sólo se trata de estereotipos que no le molestan.

“Mucha gente tiene un cierto estereotipo cuando piensa en Only Fans. Tampoco puede hacer cambiar de opinión a mucha gente. Esta página me ha conectado con muchos fans, más que ninguna otra saltadora con garrocha. Lo que piensen lo demás al respecto no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien”, dijo la atleta.