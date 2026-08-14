América deja escapar la victoria ante Austin y clasifica a cuartos pese al tropiezo en la Leagues Cup

GENERANDO AUDIO...

América cae en penaltis ante el Austin FC | @AustinFC

América cerró la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 con un empate 1-1 ante Austin FC y una derrota 6-5 en la tanda de penaltis. Las Águilas se adelantaron al minuto 48 con un autogol de Jon Gallagher, pero Myrto Uzuni igualó al 67′. Desde los once pasos, Austin convirtió sus seis disparos, mientras Cristián Borja falló el cobro definitivo para el conjunto azulcrema.

Pese a perder el punto extra, América consiguió su boleto a la siguiente ronda junto con Austin FC. El equipo de Guillermo Almada generó opciones para quedarse con el triunfo en tiempo regular, especialmente mediante Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Diego Arriaga, pero no logró romper nuevamente el empate y ahora espera rival para la siguiente fase. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPOTS.COM