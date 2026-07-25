América deja escapar la victoria y Atlante rescata el empate en el Estadio Azteca

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Los Potros de Hierro suman su primer punto en su regreso a Liga MX | Imago7

América no logró conservar la ventaja y empató 1-1 ante Atlante en la jornada 2 del Apertura 2026. Cristian Borja abrió el marcador al minuto 21 con un remate de cabeza, después de un servicio de Isaías Violante.

Los Potros reaccionaron en el segundo tiempo y consiguieron la igualdad al 64, cuando Eugenio Pizzuto definió ante Rodolfo Cota tras una asistencia de Jhojan Julio. Ambos equipos tuvieron oportunidades en el cierre, pero el marcador no volvió a moverse. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA