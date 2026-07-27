América vence a Tigres en penales y conquista el Campeón de Campeonas 2026

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Natalia Mauleón Velasco se viste de heroína. Claro Sports

América Femenil conquistó el Campeón de Campeonas 2026 al imponerse en la tanda de penales a Tigres, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario en el Toyota Field de San Antonio, Texas. Las Águilas tomaron ventaja con un gol de Irene Guerrero, pero las Amazonas igualaron en la recta final gracias a Diana Ordóñez, por lo que el título se definió desde los once pasos.

En la serie de penales, ambas escuadras mantuvieron la precisión hasta la aparición de Natalia Mauleón Velasco, quien convirtió el disparo decisivo para darle el trofeo al conjunto azulcrema. Con este resultado, América sumó un nuevo campeonato a sus vitrinas y arrancó la temporada 2026-27 con un título, tras superar nuevamente a Tigres en otro capítulo de una de las rivalidades más importantes de la Liga MX Femenil. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM