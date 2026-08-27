América hace su tarea: vence a Columbus Crew y sella las semifinales mexicanas en la Leagues Cup

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Raphael Veiga marcó el primer gol del juego. | Reuters.

América está en las semifinales de la Leagues Cup 2026. Las Águilas superaron 2-0 a Columbus Crew en un partido donde tuvieron que responder ante los momentos de presión del conjunto estadounidense, especialmente en el primer tiempo, cuando Rodolfo Cota se convirtió en una pieza clave al detener un penal y mantener el arco azulcrema sin goles en contra. Lee la crónica completa aquí.

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