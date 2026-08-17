América vuela alto: juveniles responden y las Águilas toman la cima del Apertura 2026

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Perea anotó su primer gol en la Liga MX | Imago7

América se consolidó como líder del Apertura 2026 después de golear 3-0 al Atlético de San Luis en el Estadio Azteca. Guillermo Almada presentó un cuadro con varias modificaciones, pero las Águilas mantuvieron el control y abrieron el marcador al minuto 26 con Raphael Veiga. Ya en el segundo tiempo, la expulsión de Robson Bambu al 47′ facilitó el trámite para los azulcremas.

Con superioridad numérica, América amplió la ventaja por conducto de Óscar Perea al 52′ y cerró la goleada con el primer tanto de Diego Arriaga en Primera División al 66′. Fernando Tapia también tuvo su debut con el primer equipo y mantuvo el arco en cero. Con este resultado, el conjunto de Coapa llegó a 10 puntos y se mantiene en la cima de la clasificación general. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS,COM