Argentina vs Islandia, en vivo: transmisión del partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo 2026

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La albiceleste enfrenta su último cotejo previo al Mundial

La selección de Argentina encara su último duelo amistoso previo a la Copa del Mundo 2026 y lo hará enfrentando a su similar de Islandia, en Alabama. Lionel Messi y compañía, de esta forma cerrarán su preparación y comenzarán a alistar sus armas, en busca de refrendar el cetro internacional obtenido hace tres años y medio en Qatar 2022. No te pierdas todas las acciones del cotejo en vivo y en directo AQUÍ.