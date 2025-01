GENERANDO AUDIO...

La Champions League realizó su sorteo para los play offs. Foto: AFP

La Champions League, que estrenó nuevo formato este año, realizó su sorteo para los llamados play offs donde 16 equipos buscarán su pase a los octavos de final donde ya hay ocho equipos instalados, parte de los duelos más interesantes es el del Real Madrid contra el Manchester City.

Convertido ya en un clásico moderno de la Champions, el duelo más atractivo de los play offs que se jugarán el 11 y 12 febrero la ida y la vuelta el 18 y 19.

El ganador de este play off se enfrentará al Bayer Leverkusen o al Atlético de Madrid, que esperan en octavos. El sorteo se celebrará el 21 de febrero.

En las otras eliminatorias el Bayern Múnich, que podía haberse enfrentado al City, tuvo más suerte y chocará con el Celtic Glasgow.

Además, el PSG jugará ante el Brest en la eliminatoria francesa y el Mónaco se enfrentará al Benfica. Los otros cruces son Brujas vs Atalanta, Sporting de Lisboa vs Borussia Dortmund, Juventus vs PSV y Feyenoord vs Milan.

Los equipos que clasificaron directo a los octavos son Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milán, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa.

Play offs de la Champions: