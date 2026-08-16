Atlante frena al Toluca y confirma que será un rival difícil en el Apertura 2026

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Los Potros de Hierro tuvieron oportunidad de ganar | Imago7

Atlante y Toluca empataron 0-0 en la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido intenso y equilibrado. Los Potros de Miguel Herrera compitieron de frente, generaron peligro y obligaron a los Diablos a defender con atención durante gran parte del encuentro.

Toluca tuvo una de sus oportunidades más claras con Federico Viñas al inicio del segundo tiempo, pero no logró romper el empate. Atlante cerró con mayor insistencia y confirmó que será un rival difícil de vencer en el torneo. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA