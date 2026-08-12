Atlante no puede con Minnesota y se va eliminado de la Leagues Cup

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Atlante, eliminado de la Leagues Cup | Reuters

Atlante quedó eliminado de la Leagues Cup después de perder 3-1 ante Minnesota United en un partido que los Potros comenzaron ganando, pero que cambió por completo durante la segunda mitad. El conjunto mexicano se despide así de su primer torneo internacional tras volver a la Primera División en la Liga MX. Por su parte, los Loons ya no tenían oportunidad de avanzar, al haber empatando y perdido sus primeros dos partidos.

Los Potros no pudieron contar con Miguel Herrera en la banca, esto luego de la sanción impuesta por la liga tras ser expulsado en el partido anterior. Minnesota tuvo las primeras aproximaciones del encuentro. Kelvin Yeboah y Mauricio González probaron durante los minutos iniciales, mientras Joaquín Pereyra comenzó a participar en la generación ofensiva del conjunto local. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ