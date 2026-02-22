Auston Matthews, el jugador con raíces mexicanas que ganó el oro en hockey con EE.UU en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Auston Matthews, el medallista olímpico con raíces mexicanas | Foto: AFP

El equipo estadounidense de hockey se llevó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en el torneo masculino de hockey sobre hielo tras vencer a su similar de Canadá. Entre los campeones olímpicos se encuentra Auston Matthews, jugador que cuenta con raíces mexicanas.

Auston Matthews, el medallista de oro con raíces mexicanas

Auston Matthews, jugador de Toronto Mapple Leafs y referente del USA Team de hockey sobre hielo, tiene raíces mexicanas debido a que su madre, Emma, es de Hermosillo, Sonora, según Olympics.com.

En 2019, el apodado ‘Papi‘ dijo en entrevista con la NHL que transcurrió gran parte de su carrera en tierras sonorenses gracias al origen de su madre.

“El lado de mi madre es de Hermosillo. Está a unas seis horas al sur de Phoenix. He estado allí, fui mucho mientras crecía (…) Íbamos y pasábamos el rato, había muchos animales y simplemente hacíamos cosas diferentes que normalmente no hacíamos en Phoenix”. Auston Matthews

El MVP del Juego de las Estrellas 2024 de la NHL y MVP de la temporada 2021-2022 también describió que la familia de su madre se compone de muchos hermanos y hermanas.

Auston Matthews: su historia de amor con México y la sopa de tortilla

Auston Matthews también ha asegurado que, cuando uno de sus familiares puede ir a verlo jugar, su madre hace sopa de tortilla para que puedan ponerse al corriente y celebrar.

“Generalmente, cuando vamos a la ciudad y uno de ellos vive allí, les gusta venir al juego y cenar o simplemente ponerse al día después del juego. Mi madre hace una gran sopa de tortilla. Nunca he conocido a nadie a quien no le gustara”. Auston Matthews

Ema Matthews, madre del máximo goleador histórico de los Maple Leafs, contó a ESPN en 2025 los sacrificios que tuvo que hacer para poder costear la carrera de una de las principales figuras de la liga.

“Sabíamos que el hockey era muy caro. Solía trabajar en las mañanas en cafetería y en la tarde en restaurante. Fui muy afortunada de tener dos trabajos“, dijo.

Así ganó el USA Team el oro en Milano Cortina 2026

Estados Unidos se coronó campeón olímpico en Milano Cortina 2026 al vencer a Canadá por marcador de 1-2 en tiempo extra cuando Jack Hughes anotó el gol de oro que le dio al USA Team su tercer título olímpico en hockey sobre hielo.

En el minuto 6 del primer periodo, Matt Boldy, con un breakaway perfectamente ejecutado, aprovechó un pase de Auston Matthews y Quinn Hughes para disparar entre las piernas de Jordan Binnington, poniendo a los estadounidenses al frente con un 1-0.

En el segundo periodo, a solo 1:44 de que terminara, Cale Makar logró empatar el partido con un potente disparo desde la línea azul, el cual pasó por encima de Hellebuyck.

El tercer periodo fue de pura tensión, con Hellebuyck realizando paradas cruciales, incluyendo un salvavidas en un intento de breakaway de McDavid, y Binnington respondiendo de la misma manera con reflejos impresionantes.

El tiempo reglamentario terminó sin más goles, lo que llevó a un tiempo extra de 3 contra 3, donde Jack Hughes, con una jugada de dos contra uno, aprovechó el pase de Zach Werenski para marcar el gol de oro, asegurando la victoria para Estados Unidos.

De esta manera, los estadounidenses rompieron una sequía de 46 años, tras el “Milagro sobre Hielo” de 1980, cuando vencieron a la Unión Soviética.

Además, Estados Unidos logró vencer finalmente a su acérrimo rival, Canadá, con quien perdió tres finales de Juegos Olímpicos de Invierno previamente.

Canadá y Estados Unidos se han enfrentado en 20 ocasiones en el hockey sobre hielo varonil olímpico, con Canadá llevándose la victoria en 12 de ellas, mientras que los estadounidenses suman cinco y tres empates.