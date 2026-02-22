¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro hace historia al proclamarse campeón del UAE Tour 2026

GENERANDO AUDIO...

¡Histórico! Isaac del Toro gana el UAE Tour 2026 | Foto: AFP

Isaac del Toro, ciclista de 22 años, se proclamó campeón del UAE Tour 2026 para convertirse en el primer mexicano en conquistar este torneo y sumar su primer gran trofeo del año. El corredor de Ensenada, Baja California, completó sin contratiempos la séptima y última etapa en territorio emiratí.

El corredor del UAE Team Emirates defendió la ventaja obtenida el sábado en la montaña y aseguró la clasificación general en su primer gran compromiso de la temporada, firmando así el resultado más importante del 2026 hasta el momento.

Isaac del Toro llega a 24 triunfos profesionales

La jornada final del UAE Tour 2026 fue un trámite controlado por el pelotón, sin sobresaltos para los líderes de la general, lo que permitió al mexicano cruzar la meta con el maillot rojo intacto, de acuerdo con la crónica de Claro Sports.

La victoria de la última etapa se quedó en manos del italiano Jonathan Milan, ganador de tres fases en la gira por el desierto emiratí; sin embargo, Isaac del Toro se proclamó campeón de la carrera por etapas por primera vez en su carrera.

Jebel Hafeet fue clave para el mexicano, pues le permitió asegurar los 21 segundos que lo separaban de Antonio Tiberi y terminó por vestirse de líder tras un ataque sostenido a 2.6 kilómetros de la meta.

Esa ofensiva no solo le dio la victoria parcial, también inclinó definitivamente la general a su favor, según Claro Sports.

La segunda posición fue para Antonio Tiberi, que terminó a 20 segundos del mexicano. El podio lo completó el australiano Lucas Plapp, seguido por el colombiano Harold Tejada de XDS Astana Team.

Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | 21:10:30 Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | +0:20 Luke Plapp | Team Jayco AlUla | +1:14 Harold Tejada | XDS Astana Team | +1:25 Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +1:34 Lennert Van Eetvelt | Lotto Intermarché | +1:44 Derek Gee-West | Lidl – Trek | +1:47 Jørgen Nordhagen | Team Visma | Lease a Bike | +1:55 Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +2:08 Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | +2:25

Imagen: AFP

Con las victorias en la etapa 1 y su remontada decisiva en la etapa 6 en Jebel Hafeet, además de la clasificación general, Del Toro llegó a 24 triunfos como profesional y sumó tres en su primer evento del año. Ganó el primer día, resistió en la contrarreloj y en las etapas llanas, y golpeó en la montaña cuando la carrera lo exigió.

Las primeras palabras del mexicano tras logro histórico

Isaac del Toro celebró este triunfo con el maillot rojo de líder, su primera gran victoria de la temporada. “Es muy importante. No puedo creer que haya ganado aquí la primera. Significa algo muy grande en el calendario World Tour para mí y significa mucho”, comentó el mexicano, según Claro Sports.

El bajacaliforniano también se mostró tranquilo pero lleno de motivación, reconociendo la importancia de este triunfo en su carrera.

“Estoy aprendiendo muchísimo,me lo quiero tomar con mucha calma pero también con mucha motivación, me llena de ilusión también. Estar tranquilo y trabajando”. Isaac del Toro

Foto: AFP

Del destacó su enfoque en las competiciones más duras, especialmente en la etapa que resultó decisiva para su victoria, el ascenso a Jebel Hafeet.

“No soy un corredor que hace mucha altura o muchos campamentos, simplemente entreno al nivel del mar, trato de enfocarme, comer bien, estar saludable y dar todo de mí cuando tenga que hacer pruebas muy duras”, remató.

Un histórico UAE Tour 2026 para Isaac del Toro

En la clasificación final del UAE Tour 2026, Del Toro se quedó con el maillot rojo de campeón y también aseguró la clasificación juvenil, consolidándose como el mejor corredor sub-25 de la prueba.

“La doble corona refuerza su perfil como uno de los talentos más sólidos del pelotón internacional. Del Toro mostró consistencia en todos los terrenos:respondió en finales explosivos, soportó el ritmo en etapas largas por el desierto y ejecutó con precisión en la alta montaña”. Claro Sports

A nivel histórico, la cifra de 24 victorias lo coloca en una trayectoria ascendente dentro del ciclismo mexicano contemporáneo, remató el medio deportivo mexicano.

Los logros del “Hijo de Ensenada”

Claro Sports hizo un recuento de los logros y récords más importantes en la joven carrera de Isaac del Toro como ciclista profesional. Estos son todos los triunfos que ha acumulado el mexicano en los últimos tres años:

2023

Tour de l’Avenir o Tour de Francia sub 23

2024

Santos Tour Down Under | Etapa 2 Vuelta a Asturias | Etapa 1 Vuelta a Asturias

2025

Milano-Torino Giro d’Italia | Etapa 17 Vuelta a Austria | Etapa 2 Vuelta a Austria | Etapa 3 Vuelta a Austria | Etapa 4 Vuelta a Austria Classica Terres de l’Ebre Circuito de Getxo Vuelta a Burgos GP Industria & Artigianato Giro della Toscana Coppa Sabatini Trofeo Matteotti Giro dell’Emilia 2025 Gran Piemonte Giro del Veneto Contrarreloj Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada

2026

UAE Tour | Etapa 1 UAE Tour | Etapa 6 UAE Tour | Primer título en una carrera por etapas del World Tour.

Logros y récords de Isaac del Toro

Primer mexicano en ganar el Tour de l’Avenir (2023).

(2023). Primer corredor en ganar todas las clasificaciones del Tour del Provenir 2023 (clasificación general, por puntos, de montaña y mejor joven).

(clasificación general, por puntos, de montaña y mejor joven). Mejor tiempo para un mexicano (38:06.53) en la prueba contrarreloj individual en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, categoría sub 23, superando a Ignacio Sarabia en 2005 (49:40 minutos).

categoría sub 23, superando a Ignacio Sarabia en 2005 (49:40 minutos). Ciclista más joven y primer mexicano en ganar la clásica Milano-Turino (2025).

(2025). Primer mexicano en portar la maglia rosa en el Giro de Italia (2025).

(2025). Ciclista más joven en mantener la maglia rosa por más tiempo en el Giro de Italia (2025).

en el Giro de Italia (2025). Primer mexicano en ganar el Tour de Austria (2025).

(2025). Primer mexicano en ganar la Clásica Terres de l’Ebre (2025).

(2025). Primer mexicano en ganar la Vuelta a Burgos (2025).

(2025). Nueve de sus 17 victorias las ganó en Italia.

Segundo ciclista con más clásicas ganadas en una temporada desde 1970 con 10 e iguala el récord de Eddy Merckx .

en una temporada desde 1970 . Primer mexicano en la historia en coronarse líder de la general en un tour dentro de la máxima categoría del ciclismo.

en un tour dentro de la máxima categoría del ciclismo. Récord de escalada en el Jebel Hafeet del UAE Tour (25:15)

¿Cuándo es la próxima carrera de Isaac del Toro?

El 7 de marzo, Isaac del Toro competirá en la vigésima edición de la Strade Bianche junto a su compañero Tadej Pogacar, vigente bicampeón y triple ganador de la prueba. En 2025 el mexicano fue 33° en la clásica de Siena.

Además, del 9 al 15 marzo disputará la Tirreno-Adriático, que celebra su 61ª edición con siete etapas entre Lido di Camaiore y San Benedetto del Tronto. El año pasado terminó 19° en la general y sexto en la juvenil.

Finalmente, el 21 de marzo correrá el primer monumento de la temporada, Milano-Sanremo, donde fue 13° en 2025.

