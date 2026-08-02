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¡Aztecazo azulgrana! Atlante propina primer revés a Joel Huiqui con Cruz Azul
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Atlante derrotó 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Azteca y provocó la primera caída de Joel Huiqui como técnico cementero. Los Potros marcaron por medio de Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio. Resistieron la reacción de La Máquina y volvieron a ganar en Primera División después de 12 años, cuatro meses y nueve días. Nicolás Ibáñez y Agustín Palavecino descontaron para Cruz Azul, mientras Óscar Jiménez detuvo un penal de Gabriel Fernández en el tiempo agregado. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.