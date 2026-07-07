Bélgica aplasta a Estados Unidos y enfrentará a España en cuartos de final del Mundial

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Hans Vanaken festeja el gol que le dice adiós a los estadounidenses | Reuters

Bélgica confirmó su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 tras golear 4-1 a Estados Unidos en Seattle, en un encuentro que controló desde los primeros minutos. Charles De Ketelaere marcó un doblete en la primera parte para encaminar la victoria de los Diablos Rojos, mientras que Malik Tillman había conseguido el empate parcial para los anfitriones con un tiro libre desviado.

En el complemento, Hans Vanaken amplió la diferencia tras un error en la salida del arquero Matt Freese y Romelu Lukaku cerró la goleada en el tiempo agregado al aprovechar otra equivocación defensiva de Estados Unidos. Con este resultado, Bélgica enfrentará a España en los cuartos de final y dejó al Mundial 2026 sin selecciones anfitrionas. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM