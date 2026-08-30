Brian Rodríguez brilla ante Puebla y América mantiene racha positiva en el Apertura 2026

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Rayito se mantendrá en el equipo otro semestre | Imago7

América derrotó 2-0 al Puebla en la jornada 6 del Apertura 2026 con goles de Ícaro y Brian Rodríguez. Guillermo Almada realizó modificaciones en su alineación debido al calendario del equipo y encontró respuestas en sus jugadores. Brian Rodríguez inició el encuentro en la banca, ingresó en la segunda mitad y marcó el segundo tanto de las Águilas, en un momento en el que su continuidad con el conjunto azulcrema apunta a mantenerse pese al interés de otros clubes. Revive las mejores acciones en nuestra CRÓNICA.