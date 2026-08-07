Brian Rodríguez desata la fiesta en el Azteca: América inicia con victoria ante San Diego la Leagues Cup

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América se impone a San Diego en la Leagues Cup | Reuters

América tuvo un debut destacado en la Leagues Cup 2026 al vencer 3-1 a San Diego FC en el Estadio Azteca, en un partido que resolvió prácticamente durante la primera mitad. Las Águilas encontraron la diferencia gracias a una actuación brillante de Brian Rodríguez, quien abrió el marcador al minuto 11 y después participó con dos asistencias para los goles de Erick Sánchez e Isaías Violante, que permitieron al equipo azulcrema irse al descanso con una ventaja de 3-0.

En la segunda parte, San Diego adelantó líneas y consiguió descontar al minuto 63 por conducto de Luca Bombino, aunque América mantuvo el control del encuentro y generó oportunidades para ampliar nuevamente la diferencia. Con este resultado, el conjunto dirigido por Guillermo Almada sumó sus primeros tres puntos en el torneo internacional y aprovechó su condición de local para iniciar con confianza su camino ante los clubes de la MLS.