Checo Pérez, frustrado tras el doble abandono de Cadillac en el GP de Austria

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Sergio Pérez vivió un Gran Premio de Austria 2026 cargado de simbolismo dentro y fuera de la pista, en una carrera que terminó antes de lo esperado para el piloto mexicano, pero que dejó también un gesto destacado de solidaridad hacia Venezuela tras los terremotos que han sacudido al país sudamericano en los últimos días. El mexicano lució un casco especial con una referencia directa a las víctimas de la tragedia, sumándose a las muestras de apoyo internacional.

En lo deportivo, el arranque del fin de semana dejó sensaciones positivas en el garaje de Cadillac, aunque el desarrollo de la carrera no permitió concretar ese progreso. “Tuvimos una buena salida. Arrancamos bien, las cosas pintaban bien para nosotros y, desafortunadamente, no logramos progresar lo suficiente”, explicó el propio Checo al analizar su desempeño.

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