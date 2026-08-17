Chivas sobrevive en Torreón y vence a Santos con un penal polémico

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Ricardo Marín fue el autor del único tanto | Imago7

Chivas consiguió una victoria de alto valor en la jornada 4 del Apertura 2026 al derrotar 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Corona. El Rebaño tuvo mayor posesión durante varios pasajes, aunque sufrió cuando los locales aumentaron la presión en el segundo tiempo. Raúl Rangel fue determinante con varias intervenciones y Santos también se encontró con los postes antes de que el partido cambiara por una revisión del VAR.

La jugada decisiva llegó al minuto 73, cuando el árbitro Vicente Jassiel Reynoso revisó una caída de Santiago Sandoval dentro del área y señaló penalti. Ricardo Marín convirtió al 75′ para darle la ventaja definitiva al Guadalajara, que resistió los intentos finales de Santos y llegó a siete puntos en el torneo, producto de dos victorias, un empate y una derrota. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM