Chivas y Olympiacos destraban el fichaje de la Hormiga González rumbo a Europa

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La Hormiga González podría ir a Grecia | Imago7

Las negociaciones entre Chivas y Olympiacos por Armando ‘Hormiga’ González avanzaron de manera importante después de varios días de diferencias económicas. Guadalajara rechazó inicialmente una oferta cercana a los 5 millones de dólares y posteriormente otra cantidad mayor, pero la última propuesta del club griego dejó satisfechas a las partes. Fuentes cercanas a la operación señalan que el acuerdo podría rondar los 13 millones de dólares, aunque esa cifra todavía no ha sido confirmada oficialmente.

De concretarse los últimos detalles, González dejaría Chivas para vivir su primera experiencia en Europa con uno de los clubes más importantes de Grecia. El delantero llega después de marcar 24 goles con el primer equipo durante la temporada 2025-26 y superar las 80 anotaciones en su proceso formativo rojiblanco. Su llegada al Olympiacos también le permitiría disputar la Europa League 2026/27 bajo las órdenes de José Luis Mendilibar y convertirse en el décimo futbolista mexicano en jugar en la liga griega. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM