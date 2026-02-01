COI lamenta polémicas extradeportivas rumbo a Milán Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Polémicas extradeportivas rodean a Milán Cortina 2026. Foto: AFP

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, lamentó este domingo que temas extradeportivos estén desviando la atención de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

Coventry se refirió a las controversias recientes en Italia relacionadas con el despliegue de una división de la policía estadounidense de inmigración (ICE) para tareas de seguridad durante los Juegos, así como a la aparición del nombre del responsable de Los Ángeles 2028 en los correos electrónicos vinculados al caso Epstein.

“Todo lo que desvía la atención de estos Juegos es triste, ¿verdad?”, declaró la dirigente zimbabuense ante la prensa, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI celebrada en Milán.

El COI recuerda antecedentes similares antes de otros Juegos Olímpicos

La presidenta del COI subrayó que, históricamente, siempre surgen temas que dominan la agenda mediática conforme se acercan los Juegos Olímpicos. Como ejemplos, mencionó el virus del Zika previo a Río 2016, así como la pandemia de covid-19 en Tokio 2020 y Pekín 2022.

No obstante, Coventry expresó confianza en que el enfoque mundial cambiará una vez iniciado el evento deportivo. “Lo que mantiene mi fe intacta es que en cuanto la ceremonia de apertura se celebre y los deportistas empiecen a competir, el mundo recuerda la magia y el espíritu de los Juegos”, afirmó.

Presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sobre la participación de agentes del ICE en la seguridad de Milán Cortina 2026, Coventry señaló que se remite a las “aclaraciones” proporcionadas por las autoridades de Estados Unidos, y precisó que prefiere “no hacer más comentarios” al respecto.

Los agentes del ICE, desplegados en Estados Unidos bajo el gobierno del presidente Donald Trump, han estado en el centro de la atención pública por sus actuaciones en el marco de la campaña contra la inmigración ilegal.

En días recientes, las muertes de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses fallecidos en Minneapolis durante incidentes relacionados con agentes del ICE, provocaron una ola de indignación y manifestaciones en distintas ciudades del país.

Correos del caso Epstein salpican a Los Ángeles 2028

Los preparativos de los Juegos de Milán Cortina 2026 también se han visto impactados por la revelación de correos electrónicos de 2003 entre Casey Wasserman, actual presidente de Los Ángeles 2028, y Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por ayudar a Jeffrey Epstein a reclutar menores de edad.

Al ser cuestionada sobre este tema, Coventry indicó que no fue abordado durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI y señaló que Wasserman “ha publicado una declaración” para disculparse. “No tengo nada que añadir”, concluyó.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.