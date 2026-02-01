La Parka, Mr Iguana y todos los luchadores mexicanos que brillaron en Royal Rumble

GENERANDO AUDIO...

Los mexas estuvieron presentes. Foto: Gettyimages

Mr Iguana, La Parka, Penta y varios luchadores mexicanos más invadieron el ring de este Royal Rumble celebrado hoy, 31 de enero en Riyadh, Arabia Saudita. La batalla real masculina fue ganada por Roman Reigns, quien aseguró su puesto para luchar por un título en WrestleMania tras superar a 29 contrincantes.

¿Qué luchadores mexicanos se hicieron presentes en la Royal Rumble?

El primero en aparecer fue Rey Mysterio en el puesto 4, aunque el luchador es estadounidense, diversos seguidores del deporte lo relacionan con la raza mexa, por lo que es considerado “mexicano” para los fans. El Miembro del Salón de la Fama ingresó al combate y aportó su estilo característico de vuelo y agilidad, aunque fue eliminado en la fase temprana por Oba Femi.

Uno de los momentos más comentados fue la inclusión de Mr. Iguana, luchador mexicano que sorprendió al ingresar en el puesto nueva en la batalla real masculina. Aunque su camino terminó antes de llegar a las etapas finales, su aparición fue celebrada por aficionados, pues dentro del ring mostró su agilidad al esquivar golpes y golpear a sus contrincantes con la Yesca.

Otro nombre que figuró en los registros fue la presencia de los dos luchadores que portan el nombre de “Gran Americano” (cabe destacar que uno no es mexicano), al momento de ingresar al ring ambos recrearon el icónico meme de Spiderman donde ambos se señalan. No obstante, su participación fue breve, pues al internar quitarse la máscara fueron eliminados por otro contrincante.

Asimismo, figuras como La Parka y Dragon Lee formaron parte de la lista de luchadores que estuvieron en acción durante el combate. Ambos fueron eliminados a lo largo de la batalla real, pero su presencia y colaboración aportó dinamismo y variedad al evento.

Rey Fénix, otro luchador con raíces mexicanas y presencia notable internacional, hizo su debut en una Royal Rumble. Su entrada como el número 24 fue una de las más inesperadas según usuarios y aunque su permanencia fue breve tras enfrentarse a rivales de gran tamaño y experiencia.

Finalmente, Penta logró colocarse como el luchador 28, aunque su presencia ya era esperada por los seguidores del deporte, su presencia en el cuadrilátero fue breve; pues la batalla entre otros combatientes impidió al originario de Ecatepec desarrollarse dentro del ring.

