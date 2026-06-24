Colombia sufre, pero gana: Muñoz la pone en dieciseisavos del Mundial 2026

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Colombia Vs Congo Mundial 2026 / REUTERS/Eloisa Sanchez.

La selección Colombia aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la República Democrática del Congo en un intenso duelo disputado en el Estadio Guadalajara. El equipo de Néstor Lorenzo firmó una actuación sólida, aunque tuvo que sufrir más de la cuenta ante un rival que mostró orden defensivo y una destacada actuación del arquero Lionel Mpasi.

El partido se definió en el segundo tiempo con el gol de Daniel Muñoz, quien apareció tras una jugada colectiva iniciada por Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Antes, Colombia había generado múltiples ocasiones con Luis Díaz como protagonista, pero el portero congoleño evitó la caída de su arco en varias oportunidades. Con este triunfo, la ‘Tricolor’ avanzó de ronda y ahora buscará cerrar como líder del grupo ante Portugal. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM