Cristiano Ronaldo hace historia en la goleada de Portugal ante Uzbekistán

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Cristiano Ronaldo llegó a 10 goles en Copas del Mundo | Reuters

Portugal firmó una actuación dominante al imponerse 5-0 sobre Uzbekistán el 23 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, durante la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, en un duelo donde Cristiano Ronaldo destacó con un doblete que le permitió alcanzar los 10 goles en la historia de la Copa del Mundo. El conjunto de Roberto Martínez controló el ritmo del partido y amplió la ventaja con goles de Nuno Mendes, Rafael Leão y un autogol del cuadro rival. Con esta victoria, los portugueses sumaron sus primeros tres puntos tras el empate en su debut frente a la República Democrática del Congo, mientras que Uzbekistán continúa sin unidades en su primera participación mundialista tras encadenar otra derrota. Crónica completa, AQUÍ.