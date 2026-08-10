Cruz Azul golpea en Nueva York y acaricia la siguiente ronda de la Leagues Cup

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Los celestes suman dos triunfos en dos encuentros | Reuters

Cruz Azul venció 2-1 a New York City FC en la Leagues Cup 2026 y llegó a seis puntos, resultado que lo mantiene entre los mejores equipos de la Liga MX en la clasificación. Agustín Palavecino abrió el marcador al minuto 35, Max Murray empató antes del descanso y José Paradela marcó el tanto definitivo al 78, con lo que La Máquina quedó cerca de asegurar su lugar en la siguiente ronda. Revive las acciones en nuestra CRÓNICA.