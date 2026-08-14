Cruz Azul le dice adiós a la Leagues Cup tras gol de último minuto

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Cruz Azul queda fuera de la Leagues Cup | Reuters



Cruz Azul quedó fuera de la Leagues Cup 2026 de la forma más dolorosa. Cuando parecía que La Máquina todavía podía sostenerse con vida, Puso Dithejane apareció en el último minuto para completar su doblete y darle al Chicago Fire el triunfo 2-1. Los celestes terminaron la fase con seis puntos, pero el resultado los hizo caer hasta el quinto lugar del sector de Liga MX, donde Rayados de Monterrey los superó por el criterio de goles a favor y terminó arrebatándoles el boleto a los cuartos de final.

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