Cruz Azul sufre para vencer a Santos en el Estadio Azteca

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Cruz Azul tuvo que esperar hasta los minutos finales para encontrar el camino al gol ante Santos Laguna. La Máquina dominó buena parte del encuentro, generó varias oportunidades y terminó con recompensa al minuto 89, cuando José Paradela apareció dentro del área para marcar el 1-0.

El conjunto cementero tomó la iniciativa desde el arranque, aunque Santos consiguió mantener el orden en su zona defensiva. Luka Romero fue uno de los primeros en probar suerte, pero su disparo desde el centro del área salió apenas desviado al minuto 19.

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