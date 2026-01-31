Cruz Azul sufre pero vence a Juárez en dramático cierre

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul pegó en la frontera al visitar a Los Bravos de Juárez en una gélida noche que casi se le complica a los dirigidos por Larcamón.

El primer gol del partido llegó antes del minuto 1, en la primera jugada ofensiva de la Máquina luego de un buen pase de Gabriel Fernández para Agustín Palavecino, quién no dudó y con pierna derecha mandó el balón al fondo de las redes. Cruz Azul aprovechó el desconcierto del primer gol y anotó el segundo apenas al minuto 6 con un gran remate de pierna derecha desde las afueras del área luego de aprovechar un error en la salida del equipo juarense.

La goleada se concretó al minuto 39′ luego de una gran jugada colectiva desde el sector derecho, que terminó culminando en el poste izquierdo Carlos Rodolfo Rotondi.

Cuando todo era miel sobre hojuelas para el equipo visitante llegó una jugada polémica que fue revisada en el VAR. Una mano en el área de Palavecino fue marcada como penal a favor de Juárez. Durante la revisión hubo reclamos de Nicolás larcamón y de su auxiliar Carlos Nicola. Ambos fueron expulsados. El encargado de cobrar la pena máxima fue Óscar estupiñán quien no dudó y con un gran impacto terminó engañando a gudiño para mandar el balón al fondo de las redes.

En la segunda mitad Cruz Azul volvió a poner distancia en el marcador gracias a un gran disparo de pierna derecha de Charly Rodríguez al minuto 51′.

Al minuto 60′ el delantero Gabriel Fernández recibió una falta en el área. El árbitro no dudó en marcar el tiro penal mismo que fue cobrado por Carlos Rotondi. El disparo del sudamericano terminó estrellándose en el poste ahogando el grito de gol para los celestes. Al minuto 80′ Juárez volvió a hacerse presente en el marcador con una media tijera del jugador Guillerme Castilho. En los festejos se armó el tumulto donde hubo empujones y reclamos. Finalmente luego del safa rancho Gabriel Fernández se fue expulsado.

Con un hombre menos Cruz Azul empezó a mostrar falencias en zona baja, situación que los locales aprovecharon y al minuto 91 se acercaron en el marcador con un cabezazo de Oscar Estupiñán que aprovechó un rebote del arquero Gudiño.

