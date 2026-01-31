¡Se confirma! Germán Berterame deja Rayados y se une a las filas del Inter Miami

GENERANDO AUDIO...

Germán Berterame se va al Inter Miami. Foto: Cuartoscuro

El delantero Germán Berterame, se va al Inter Miami, la escuadra de Florida liderada por Lionel Messi, que cerró la compra de manera oficial con Monterrey luego de resolver los últimos ajustes económicos que mantenían pendiente la operación. Con ello, el delantero no será considerado por Rayados para la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El Inter Miami hizo oficial la compra del atacante, quien ocupará una plaza de jugador designado y firmó contrato hasta la temporada 2028/29, con opción para una campaña más.

De acuerdo con Claro Sports, durante la última semana, Berterame dejó de entrenar al parejo del plantel tras reincorporarse a Monterrey luego de su concentración con la Selección Mexicana para los amistosos ante Panamá y Bolivia, un indicio de su inminente salida del club.

Los puntos finales del acuerdo estuvieron relacionados con el porcentaje económico correspondiente al jugador y con los bonos por objetivos, aspectos que quedaron definidos dentro de los plazos previstos por ambas instituciones para concretar la transferencia.

Germán Berterame compartió un video donde se mostró feliz y emocionado de llegar al equipo estadounidense.

“Estoy con muchas ganas, mucha ansiedad y orgullo de poder vestir esa camiseta. Le doy muchas alegrías a todos los fans. Esperemos verlos pronto ahí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto”. Germán Berterame, futbolista

Inter Miami ya tenía los ojos sobre Germán Berterame

Según Claro Sports, el interés del conjunto de Florida tomó fuerza desde hace dos semanas, cuando trascendió la intención de Lionel Messi y del director técnico Javier Mascherano de sumar a Berterame como refuerzo para la temporada 2026 de la Major League Soccer.

Con la salida del atacante, Rayados libera una plaza de jugador no formado en México, margen que el club podrá utilizar para reforzar su plantel de cara a la recta final del Clausura 2026 y su participación en la Concachampions.

Germán Berterame cierra su etapa en Rayados tras disputar 153 partidos oficiales entre competencias locales e internacionales, con un balance de 68 goles y 10 asistencias, cifras que lo colocan dentro del top 10 de goleadores históricos de la institución.

El movimiento representa una de las operaciones más relevantes del mercado invernal para Rayados, que ajusta su estructura deportiva y queda con dudas en el frente de ataque, mientras Inter Miami incorpora a un atacante con experiencia en Liga MX y aspiraciones de entrar a la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.