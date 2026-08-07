Cruz Azul vence a Philadelphia y rompe su maldición en la Leagues Cup 2026

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José Paradela definió el partido en los primeros minutos | IMAGN IMAGES via Reuters

Cruz Azul inició su participación en la Leagues Cup 2026 con una victoria histórica al derrotar 1-0 al Philadelphia Union en el Subaru Park, gracias a un gol tempranero de José Paradela al minuto 3. El mediocampista argentino aprovechó una asistencia de Omar Campos para darle la ventaja a La Máquina, que después tuvo que resistir la presión del conjunto de la MLS durante gran parte del encuentro.

El equipo dirigido por Joel Huiqui mostró orden defensivo y capacidad para sostener el resultado ante los intentos ofensivos de Philadelphia. Aunque el cuadro estadounidense generó varias oportunidades en la segunda mitad, la defensa celeste y el arquero lograron mantener la portería en cero para asegurar tres puntos importantes. Con este triunfo, Cruz Azul consiguió por primera vez iniciar una edición oficial de la Leagues Cup con una victoria, dejando atrás sus anteriores debuts complicados en el torneo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM