Diallo decide sobre la hora: triunfo clave de Costa de Marfil ante Ecuador

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Amad Diallo celebra el gol de Costa de Marfil. – Mike Segar, Reuters.

Tras la goleada 7-1 de Alemania sobre Curazao, el duelo entre Costa de Marfil y Ecuador en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia tomó una relevancia clave en el Grupo E del Mundial 2026. Ante cerca de 70 mil espectadores, ambos equipos protagonizaron un encuentro de alta intensidad física y constante ida y vuelta, que terminó inclinándose 1-0 a favor de la selección africana, dejando el grupo completamente apretado.

El partido arrancó con un ritmo muy friccionado y con oportunidades para Costa de Marfil, donde Hernán Galíndez fue determinante para mantener con vida a Ecuador. Con el paso de los minutos, el conjunto sudamericano reaccionó y estuvo muy cerca de abrir el marcador, estrellando dos remates en el travesaño. Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, Amad Diallo apareció al minuto 90 para marcar el único gol del encuentro y darle tres puntos vitales a los africanos en un grupo que se perfila muy cerrado y definido por pequeños detalles. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM