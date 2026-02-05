¡Dominados! Cruz Azul debuta con triunfo ante Vancouver FC en la Concachampions

GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul debuta con victoria en la Concachampions

Cruz Azul inició su participación en la Concacaf Champions Cup con una victoria 0-3 ante Vancouver FC en el partido de ida. El equipo mexicano tomó control del encuentro desde los primeros minutos y construyó una ventaja amplia para tener un pie en la siguiente ronda.

El inicio presentó interrupciones por faltas y una tarjeta temprana para el conjunto local. Cruz Azul generó las primeras llegadas con centros al área y remates dentro de la zona de definición, mientras Vancouver intentó responder con balones detenidos y envíos al área.

