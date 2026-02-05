Próximos partidos

¡Dominados! Cruz Azul debuta con triunfo ante Vancouver FC en la Concachampions

| 23:09 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Cruz Azul debuta con victoria en la Concachampions | Imago 7

Cruz Azul inició su participación en la Concacaf Champions Cup con una victoria 0-3 ante Vancouver FC en el partido de ida. El equipo mexicano tomó control del encuentro desde los primeros minutos y construyó una ventaja amplia para tener un pie en la siguiente ronda.

El inicio presentó interrupciones por faltas y una tarjeta temprana para el conjunto local. Cruz Azul generó las primeras llegadas con centros al área y remates dentro de la zona de definición, mientras Vancouver intentó responder con balones detenidos y envíos al área.

