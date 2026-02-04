TWG AI, el nuevo patrocinador que impulsa la estrategia de Cadillac F1

GENERANDO AUDIO...

La alianza se anunció este miércoles. Foto: Cadillac F1 Team

El equipo Cadillac Formula 1 anunció este miércoles a TWG AI como su patrocinador oficial y exclusivo de inteligencia artificial, consolidando su apuesta tecnológica de cara a su debut en la temporada 2026 de F1.

Este acuerdo multianual no solo refuerza la presencia del equipo en la parrilla, sino que también busca integrar sistemas de inteligencia avanzados que potencien la toma de decisiones y el rendimiento del equipo en cada aspecto del paddock.

¿Qué se sabe de TWG AI?

TWG AI es la división de inteligencia avanzada de TWG Global, empresa estadounidense con participación en múltiples sectores, desde finanzas y seguros hasta tecnología, energía y deportes.

Su enfoque se centra en transformar datos complejos en ventajas estratégicas, acelerando la innovación y optimizando el desempeño en entornos de alta exigencia.

Para Cadillac F1, TWG AI será un aliado clave para tomar decisiones rápidas y precisas, desde la estrategia de carrera hasta la ingeniería de los monoplazas, estableciendo un nuevo estándar de cómo un equipo moderno de Fórmula 1 debe operar.

TWG Motorsports: experiencia comprobada en el automovilismo

TWG AI forma parte de TWG Motorsports, el brazo de deportes motor de TWG Global. La compañía participa en cinco equipos de alto rendimiento: Andretti Global, Cadillac (F1), Spire Motorsports, Walkinshaw TWG Racing y Wayne Taylor Racing, sumando experiencia en Fórmula 1, INDYCAR, Fórmula E, IMSA y NASCAR.

La trayectoria de TWG Global en el deporte incluye también inversiones en béisbol profesional, con participación histórica en Los Angeles Dodgers y los Tampa Bay Rays, consolidando su reputación como un grupo que combina innovación, estrategia y rendimiento competitivo.

Un debut pensado para el futuro

Con la integración de TWG AI, el equipo asegura que la inteligencia artificial no solo apoyará las decisiones durante las carreras, sino que también servirá para diseñar sistemas y procesos que optimicen el desempeño global del equipo.

El debut del monoplaza se espera en el marco del Super Bowl 2026, mientras que la escudería continúa revelando los detalles de su imagen y uniformes, con TWG AI ubicado en la parte central del traje de los pilotos como patrocinador principal, símbolo de su alianza estratégica.

