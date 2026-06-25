Ecuador sorprende con triunfo ante Alemania y se mete a dieciseisavos de final del Mundial

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Ecuador se mete a la siguiente ronda | Reuters

Ecuador firmó una victoria clave en East Rutherford al remontar 2-1 ante Alemania y mantener viva su opción de clasificar a los dieciseisavos de final. El equipo de Sebastián Beccacece llegó con poco margen de error tras sumar solo un punto en sus dos primeros partidos, pero logró reaccionar después de un gol tempranero en contra. Alemania, ya clasificada, buscaba asegurar el liderato con su mejor equipo, aunque la Tri resistió y cerró una voltereta de gran valor para sus aspiraciones en la Copa del Mundo. Crónica completa, aquí.