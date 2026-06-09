Efraín Juárez deja la dirección técnica de Pumas

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Efraín Juárez se va de Pumas | Claro Sports

Se acabó la película. Efraín Juárez dejó de ser el entrenador de Pumas pese haber alcanzado la final del Clausura 2026, misma que perdió ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Luego de semanas de rumores, mismos que iniciaron un día después de caer ante La Máquina en la final del torneo, Pumas confirmó su salida este lunes 8 de junio, por lo que oficialmente Efraín Juárez Valdéz deja el banquillo felino después de poco más de un año al frente del equipo que lo debutó como futbolista profesional.

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