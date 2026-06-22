Egipto vence a Nueva Zelanda y celebra su primera victoria mundialista

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Egipto hace historia en el Mundial 2026. Reuters

Egipto logró su primera victoria en la historia de las Copas del Mundo al vencer 3-1 a Nueva Zelanda en el Estadio Vancouver durante la segunda jornada del Grupo F del Mundial 2026. Los neozelandeses se adelantaron temprano con un gol de Finn Surman al minuto 15, tras un tiro de esquina de Tim Payne, pero los dirigidos por el equipo egipcio reaccionaron rápidamente, presionando en ataque y buscando el empate antes del descanso a pesar de la lesión de Hamdi Fathy.

En la segunda mitad, Egipto consiguió darle vuelta al marcador. Mostafa Zico igualó al minuto 58 con un remate de cabeza, mientras que Mohamed Salah marcó el 2-1 tras recibir una asistencia de Zico y, posteriormente, participó en la acción del tercer gol de Trezeguet tras un tiro de esquina al minuto 82. Salah salió de cambio al minuto 85, siendo ovacionado por la afición, mientras Egipto sostuvo el marcador hasta el final, cerrando un triunfo histórico y mostrando su capacidad ofensiva en su mejor actuación en un Mundial. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM