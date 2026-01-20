El Arsenal se impone al Inter y clasifica a la siguiente ronda de la Champions League

GENERANDO AUDIO...

Arsenal se impone al Inter en la Champions

Arsenal ratificó su gran presente con una victoria de peso en territorio italiano. En un duelo exigente, dinámico y con tensión hasta el final, el equipo dirigido por Mikel Arteta superó 3-1 al Inter y aseguró su pase directo a los octavos de final de la Champions League 2025-2026 cuando aún resta una jornada por disputarse. El triunfo no hizo más que confirmar el dominio de los ingleses en la fase de liga: siete partidos, siete victorias y un rendimiento arrollador.

Desde el arranque, los “Gunners” dejaron en claro su postura ofensiva. Apenas al minuto 10, una transición veloz terminó con Gabriel Jesus definiendo dentro del área para adelantar a su equipo, tras una precisa habilitación de Jurriën Timber. La reacción del Inter no tardó y llegó ocho minutos después con un potente disparo lejano de Petar Sucic que se coló en el ángulo, sin opciones para David Raya. Aun así, Arsenal mantuvo la calma, sostuvo su plan de juego y volvió a inclinar la balanza tras insistir en ataque, incluso luego de un aviso previo con un remate de Trossard que se estrelló en el travesaño.

