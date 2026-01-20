Cristiano Ronaldo gana demanda millonaria contra la Juventus y cierra un largo conflicto legal

GENERANDO AUDIO...

Cristiano Ronaldo gana demanda contra la Juventus. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo ganó de manera definitiva la demanda millonaria que mantenía contra la Juventus, luego de que un tribunal laboral de Turín rechazara el último recurso presentado por el club italiano, informó L’Équipe este lunes 19 de enero de 2026.

Con esta resolución, se confirma que el delantero no deberá devolver los cerca de 9.8 millones de euros (aproximadamente 200 millones de pesos mexicanos), que recibió por salarios aplazados durante la pandemia de COVID-19, cerrando así un conflicto que se arrastraba desde su salida del equipo en 2021.

La disputa legal entre Cristiano Ronaldo y la Juventus se remonta a la temporada 2019-2020, una de las más complicadas para el fútbol mundial debido al impacto económico de la pandemia.

En ese periodo, la directiva del club de Turín acordó con varios jugadores diferir el pago de una parte de sus salarios como medida para aliviar la presión financiera generada por la suspensión de competencias y la caída de ingresos.

En el caso de Ronaldo, el acuerdo incluía el aplazamiento de una suma cercana a los 19.6 millones de euros, poco más de 400 millones de pesos mexicanos, correspondientes a varias mensualidades de su contrato.

No obstante, ese compromiso nunca quedó plenamente reflejado en documentos oficiales firmados por ambas partes ni fue registrado de forma clara en los balances del club, lo que con el paso del tiempo se convirtió en el centro del conflicto.

Tras abandonar la Juventus en agosto de 2021 para regresar al Manchester United, el jugador decidió reclamar formalmente el pago de las cantidades pendientes, argumentando que el club no había cumplido con lo acordado.

El primer fallo a favor de Ronaldo

El caso llegó a instancias arbitrales y, en abril de 2024, un panel de arbitraje falló parcialmente a favor del futbolista. La resolución determinó que la Juventus debía pagarle a Cristiano Ronaldo aproximadamente la mitad de lo reclamado, es decir, unos 9.8 millones de euros, al considerar que el acuerdo salarial no estaba debidamente formalizado, pero que el club sí tenía responsabilidad sobre una parte de la deuda.

Aunque el fallo representó una victoria para el delantero portugués, la Juventus decidió impugnar la resolución y llevar el caso ante el Tribunal Laboral de Turín con la intención de recuperar el dinero ya pagado.

La decisión definitiva del tribunal

Finalmente, el tribunal italiano rechazó el recurso de la Juventus, confirmó el laudo arbitral y determinó que el club no tiene derecho a reclamar la devolución del dinero entregado a Ronaldo. Además, la sentencia obliga a la institución a asumir los costos legales del proceso, lo que supone un revés jurídico y simbólico para la directiva bianconera.

Con esta decisión, el litigio queda cerrado de forma definitiva, sin posibilidad de nuevas apelaciones en el ámbito laboral ordinario.

Desde el punto de vista financiero, la resolución no representa un golpe inesperado para la Juventus, ya que el monto ya había sido provisionado en ejercicios anteriores. Sin embargo, el fallo refuerza las críticas a la gestión administrativa del club durante los años de la pandemia, un periodo que también derivó en otros problemas legales y sanciones deportivas.

Para Cristiano Ronaldo, actualmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, la sentencia supone el cierre de un episodio incómodo de su etapa en el fútbol italiano y una reafirmación de sus derechos contractuales.

El portugués nunca hizo declaraciones públicas extensas sobre el caso, pero su entorno siempre sostuvo que la deuda correspondía a salarios legítimamente ganados.

