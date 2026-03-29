El brutal nocaut de la mexicana Alexa Grasso con el que venció a Maycee Barber en UFC: imágenes sensibles

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Alexa Grasso venció a Maycee Barber.

La peleadora mexicana Alexa Grasso venció a la estadounidense Maycee Barber en el primer round con un contundente nocaut la noche de este sábado, un golpe que terminó dejando una imagen impactante sobre el octágono.

El desenlace ocurrió a los 2:42 minutos del primer asalto, luego de que Alexa Grasso derribara a Barber con una potente recta de izquierda.

Tras el derribo, la mexicana aprovechó para realizar una transición y aplicar una estrangulación (RNC), lo que obligó a la intervención inmediata del árbitro.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Posteriormente, Barber quedó tendida sobre la lona, con los ojos abiertos y la respiración agitada, pero sin ninguna otra reacción, por lo que Alexa Grasso se arrodilló a su lado.

Segundos después, Barber se recuperó por sus propios medios y se puso de pie para oír el veredicto final del combate.

Esta victoria marcó el regreso de la excampeona de peso mosca a los octágonos tras una ausencia de casi nueve meses.

Por su parte, su oponente Maycee Barber llevaba una racha de siete victorias consecutivas. Curiosamente, su última derrota previa a esta también fue contra la mexicana en febrero de 2021, aunque en aquella ocasión el resultado fue por decisión unánime.

Alexa Grasso, una leyenda del MMA

No es la primera vez que Alexa Grasso pone en alto el nombre del país, en marzo de 2023 la mexicana ganó el campeonato mundial en las Artes Marciales Mixtas (MMA) dentro del Ultimate Fighting Championship (UFC).

La peleadora, originaria de Guadalajara, derrotó a Valentina Shevchenko, de Kirguistán, en una pelea de cuatro episodios.

Fue la primera vez que una mexicana nacida en el país logró un título en la UFC.

Ese mismo año, Alexa retuvo el campeonato en una revancha contra Shevchenko. Esta pelea fue de cinco asaltos y terminó en un empate dividido.

Karen Alexa Grasso Montes nació el 9 de agosto de 1993, debuto de manera profesional en las Artes Marciales Mixtas en diciembre de 2012.