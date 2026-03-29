Video revela incomodidad de Álvaro Fidalgo en firma de autógrafos, aficionado le arrebata el plumón

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Almeida Costa de Portugal disputa el balón con Álvaro Fidalgo.

Álvaro Fidalgo hizo su debut con la Selección Nacional el sábado en el partido ante Portugal (0-0) en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca. Sin embargo, durante la firma de autógrafos, un aficionado le arrebató el plumón al mediocampista español.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia como Fidalgo se acercó con sus seguidores, pero después de firmarle un balón (desinflado) a uno de ellos, éste le arrebató el plumón al jugador naturalizado mexicano.

Como se ve en las imágenes, Fidalgo quedó incrédulo por la forma en cómo el seguidor le quitó el plumón mientras firmaba una camiseta, una acción que le impidió seguir dando autógrafos en el Estadio Azteca, una de las sedes de México para el Mundial 2026.

Posteriormente, el exjugador de las Águilas del América, con las que consiguió el primer tricampeonato en la historia de la Liga MX, no le quedó más que disculparse por no poder seguir firmando camisetas o balones.

El seguidor que le arrebató la pluma a Fidalgo fue identificado bajo el nombre de Caín Camacho, de quien se quejaron otros usuarios por su mala actitud.

Sobre la reapertura del Estadio Azteca

Pese al ambiente de celebración y los fuegos artificiales por la reapertura del Estadio Azteca, la jornada se vio marcada por distintos incidentes, entre ellos la muerte de un aficionado que cayó desde varios metros de altura en la zona de palcos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel por la parte externa del inmueble, lo que provocó la caída.

“La SSC informa: en la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja”, detalló la dependencia.

Reportes preliminares señalan que la víctima cayó desde una altura aproximada de 14 metros, lo que le provocó lesiones que derivaron en su fallecimiento, pese a que fue atendido por personal médico en el lugar.

En paralelo, asistentes al encuentro también reportaron dificultades en el acceso al estadio, así como problemas de visibilidad hacia la cancha desde algunas zonas, particularmente en las primeras filas, lo que generó inconformidad entre algunos aficionados.