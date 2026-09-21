¡El líder cae en casa! Villalba sentencia al Toluca y completa la remontada de Santos

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El líder cayó en casa | Imago7

Santos Laguna remontó una desventaja de dos goles y venció 3-2 al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026. Federico Viñas y Paulinho adelantaron a los Diablos, pero Ezequiel Bullaude descontó antes del descanso, Kevin Palacios empató al 86’ y Fran Villalba marcó el tanto del triunfo al 90+5’, después de que el VAR anulara una anotación previa de Eduardo Aguirre. Checa todos los detalles en nuestra CRÓNICA.