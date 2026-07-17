El mensaje de las Malvinas pone a Argentina en la mira de la FIFA antes de la final

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FIFA analiza posible sanción a Argentina. THOMAS COEX / AFP

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, los futbolistas albicelestes generaron polémica al desplegar una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso fueron los jugadores que la sostuvieron mientras celebraban el pase a la final, provocando un debate sobre la línea entre expresión personal y neutralidad política en competiciones internacionales.

La FIFA informó que el Comité Disciplinario independiente está evaluando los reportes del partido y considerando las circunstancias antes de decidir si procede con alguna sanción conforme al Código Disciplinario. Dependiendo de la resolución, los jugadores podrían recibir advertencias, multas o suspensiones. Este caso reabre la discusión sobre la política en el deporte y mantiene la atención de medios y aficionados sobre la final del Mundial 2026. PARA MÁS INFORMACIÓN VISTA CLAROSPORTS.COM