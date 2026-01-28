El PSG empata ante el Newcastle y queda fuera de los ocho primeros lugares de la Champions League

GENERANDO AUDIO...

Newcastle y PSG empatan en la Champions League | Reuters

El Paris Saint Germain y el Newcastle United igualaron 1-1 en la Champions League. En un encuentro marcado por un inicio intenso del conjunto local y una respuesta efectiva del equipo inglés antes del descanso. El PSG tomó la ventaja desde temprano, luego de que Vitinha abriera el marcador al minuto 8 con un remate desde fuera del área, tras una asistencia de Khvicha Kvaratskhelia. Minutos antes, el cuadro parisino había tenido una oportunidad inmejorable para adelantarse, pero Ousmane Dembélé falló un penalti señalado tras la revisión del VAR por una mano de Lewis Miley.

El desarrollo del primer tiempo mantuvo al PSG con mayor presencia ofensiva, generando llegadas a través de Dembélé, Kvaratskhelia y Désiré Doué, quien ingresó de cambio por lesión del extremo georgiano. Sin embargo, cuando el encuentro se acercaba al descanso, Newcastle encontró el empate en una jugada a balón parado. En el tiempo añadido, Dan Burn prolongó un servicio con la cabeza y Joe Willock apareció en el área para rematar de cabeza y establecer el 1-1 al 45+2.

En la segunda parte, ambos equipos tuvieron opciones para inclinar el resultado a su favor. El PSG insistió con remates de Vitinha, Hakimi y Dembélé, mientras que Newcastle respondió con aproximaciones de Jacob Ramsey, Anthony Gordon y Harvey Barnes. El tramo final fue abierto, con llegadas en ambas áreas y varias acciones rechazadas por las defensas. Pese a los intentos en los minutos finales y al tiempo añadido, el marcador no volvió a moverse y el encuentro concluyó con reparto de puntos en París y con el PSG fuera de los ocho primeros lugares de la Champions.

